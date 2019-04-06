Семья Джексона выпустила свою документалку в ответ на фильм о педофилии певца

Родственники и бывшие коллеги Майкла Джексона показали документальный фильм «Нетландия из первых рук» (Neverland Firsthand), который был снят в ответ на документалку Дэна Рида «Покидая Нетландию» о педофилии поп-певца. Об этом пишет Vanity Fair.

В новом фильме снялись племянники исполнителя, технический директор и продюсер. Герои рассказывают, что никогда не видели рядом с Джексоном обиженных или оскорбленных детей.

По словам племянницы певца Брэнди Джексон, она была знакома с Уэйдом Робсоном, который рассказывал о домогательствах артиста. «Он знает, как позиционировать себя в различных ситуациях, которые принесут ему финансовую выгоду», — отмечает девушка.

Четырехчасовой фильм «Покидая Нетландию», премьера которого состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны поп-исполнителя.

В связи с выходом картины семья Майкла Джексона предъявила телеканалу HBO иск на 100 миллионов долларов. Родственники утверждали, что компания нарушила условия контракта, заключенного в 1992 году. Согласно условиям договора, HBO не имеет права порочить честь и достоинство артиста.

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