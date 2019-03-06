В Канаде отказались от музыки Майкла Джексона после фильма о растлении детей

Три крупнейшие канадские радиостанции убрали из эфира песни поп-певца Майкла Джексона. Об этом сообщает CBC.

Речь идет о CKOI, Rythme и The Beat. Утром 5 марта они сняли с ротации все композиции артиста.

Решение было принято после того, как на канале HBO вышел документальный фильм Дэна Рида «Покидая Нетландию». Лента раскрывает историю Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию, когда находились на ранчо Джексона.

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«Мы внимательны к комментариям слушателей, и документальный фильм вызвал определенные реакции», — заявила Кристин Дикер, директор Cogeco Media по маркетингу и коммуникациям. Компания управляет 23 радиостанциями, еженедельный охват которых составляет более пяти миллионов слушателей. По словам Дикер, решение о запрете песен будет распространено и на небольшие радиостанции, входящие в сеть.

3 марта стало известно, что «Би-би-си» убрала из эфира композиции Джексона. Как передает Variety, на следующий день руководство радиостанции назвало это случайностью и пояснило, что не снимало с ротации музыку артиста.

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