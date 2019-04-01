В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия

Биограф Майкла Джексона Майк Смоллкомб нашел противоречия в документальном фильме Дэна Рида «Покидая Нетландию», рассказывающем о педофилии поп-певца. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Британский журналист указал на то, что истории предполагаемых жертв музыканта содержат нестыковки. Он упомянул, что в картине один из обвинителей артиста Уэйд Робсон рассказывает, что домогательства начались, когда его семья отправилась в Гранд-Каньон, а он остался на ранчо Джексона. При этом в 1993 году его мать, находясь в суде, утверждала, что ее сын поехал на экскурсию вместе со всеми остальными родственниками. К своим постам биограф приложил документы, подтверждающие заявления женщины.

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Смоллкомб также напомнил, что другой герой документалки, Джеймс Сэйфчак, рассказал, что подвергался домогательствам с 1988 по 1992 год. По его словам, это происходило в одной из комнат на территории детской железной дороги, расположенной на ранчо. При этом, по словам журналиста, дорогу открыли лишь в 1994 году.

В беседе с порталом NME биограф не стал отрицать, что Майкл Джексон мог быть педофилом, однако отметил, что хочет внести некий баланс в эту историю. Он добавил, что «Покидая Нетландию» нарушил нормы этики и журналистики.

В марте режиссер Дэн Рид сообщил, что хочет снять продолжение картины. Он пояснил, что ему хотелось бы создать сиквел ленты, чтобы рассказать истории других предполагаемых жертв певца.

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