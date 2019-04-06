Олимпийская чемпионка из Швеции призналась в любви к русскому языку

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Швеции Стина Нильссон рассказала, что начала изучение русского языка. Ее слова приводит TV2.

25-летняя лыжница отметила, что ей легче, когда она занимается чем-то полезным, например саморазвитием. «Поэтому я скачала приложение, которое позволило мне изучать русский язык. Это классный язык! И я уже немного говорю на нем», — сказала шведка.

Нильссон начала изучение русского во время подготовки к чемпионату мира по лыжным видам спорта 2019 года. Тогда врач сообщил спортсменке, что у нее мало шансов принять участие в турнире, однако Нильссон продолжила тренироваться. «Я знала, что даже если у меня всего один шанс на восстановление, то я им воспользуюсь», — отметила она.

На завершившемся 3 марта чемпионате мира Нильссон завоевала две золотые медали и одну серебряную. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в ее активе было четыре медали — золото, два серебра и одна бронза.

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