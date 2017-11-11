Зидан признался в любви к русским

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался в любви к России и ее жителям. Его слова приводит Первый канал.

Зидан поблагодарил фанатов за поддержку. «Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией, и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков», — сказал тренер.

По его мнению, за прошедшие 25 лет Россия стала великолепной страной. «Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время. Я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь», — отметил француз.

9 ноября Зидан вместе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси представил в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

23 октября 45-летний наставник был назван лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Под руководством Зидана «Реал» два раза выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.