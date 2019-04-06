В России испытали «Панцирь-СМ»

Воздушно-космические войска (ВКС) России привели испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает телеканал «Звезда».

По словам Грехова, испытания комплекса прошли в рамках боевых учений. «Панцирь-СМ» эффективно показал себя против сверхмалых целей, в частности беспилотников.

Помимо этого, в ходе учений был испытан комплекс «Валдай», способный посадить беспилотник.

Первые комплексы «Панцирь-СМ» были изготовлены в 2017 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и гиперзвуковыми ракетами с радиокомандным наведением. Предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет).

За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой у нового комплекса «Панцирь-СМ» с 40 до 75 километров выросла дальность обнаружения целей, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.

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