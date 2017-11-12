В России изготовили первые комплексы «Панцирь-СМ»

В России изготовлены и испытываются несколько образцов перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, передает ТАСС.

«У нас заканчиваются опытно-конструкторские работы, если я не ошибаюсь, в 2019 году», — сказал он.

«Панцирь-СМ» создается в рамках коренной модернизации ЗРПК «Панцирь-С», созданного тульским «КБ Приборостроения». Первые версии «Панциря» разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа («Панцирь-С1») для ОАЭ. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и гиперзвуковыми ракетами с радиокомандным наведением, он предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). В настоящее время ЗРПК состоит на вооружении в России, ОАЭ, Сирии, Ираке и Алжире.

За счет применения новой прицельной станции и радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой у нового комплекса «Панцирь-СМ» с 40 до 75 километров выросла дальность обнаружения целей, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.