Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу. По его словам, он показал свое отношение к политологу уже на программе и «даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел». Об этом журналист рассказал «Царьграду».

Соловьев отметил, что Корейба, видимо, не понимал, что говорит. «Вчера он на меня производил впечатление бесноватого. Как это водится в уважаемом мной христианстве, конечно, надо ненавидеть грех, а не грешника, и у каждого есть путь к спасению, но я не вижу сейчас никакого даже повода для диалога», — сказал телеведущий.

Программа «Вечер с Владимиром Соловьевым» вышла в эфир 4 апреля. Фрагмент опубликован на YouTube.

Корейба на передаче обвинил СССР в бездействии в начале Второй мировой войны: мол, Москва поздно в нее ввязалась, а до 1941 года поставляла Адольфу Гитлеру все, что ему было нужно. «Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — заявил он.

«Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя разорвать здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками», — воскликнул Соловьев и позвал охрану, чтобы выгнать эксперта.

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