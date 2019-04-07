Легионер «Зенита» рассказал о жизни в России и вкусе снега

Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал об адаптации в клубе колумбийца Вильмара Барриоса. Его слова приводит «Р-Спорт».

Нобоа заявил, что помогает Барриосу привыкнуть к новым условиям и отвечает на любые его вопросы. «Он каждый раз меня веселит! Часто спрашивал, когда наконец растает снег: "Нет, мне он нравится, но все-таки, когда его не будет?". Когда я в феврале сказал, что ждать еще полтора месяца, Барриос не поверил: "Да ладно!"» — вспомнил он.

Хавбек добавил, что сразу предупредил одноклубника о том, что нельзя пробовать снег. Сам Нобоа, выступая за казанский «Рубин», съел пригоршню снега и заболел.

Барриос перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за колумбийский «Депортес Толима» и аргентинский «Бока Хуниорс».

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