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Пострадавший от «Новичка» британец рассказал о встрече с российским послом

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Чарльз Роули и Александр Яковенко

Британец Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», поделился впечатлениями от встречи с российским послом в Великобритании Александром Яковенко в интервью изданию The Mirror.

Как рассказал Роули, он был очень рад встрече и отметил, что узнал после нее кое-что новое. Несмотря на это, он продолжает считать Россию причастной к отравлению ядом. Британец отметил, что посол ответил на все его вопросы, но некоторые ответы показались ему «нелепыми».

«Я не получил никаких ответов. Только российскую пропаганду», — заявил Роули.

Помимо этого, британец спросил посла о возможности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Яковенко ответил, что передаст просьбу, а также поинтересовался о желаемом месте встречи с российским лидером.

Встреча Александра Яковенко и Чарльза Роули прошла 6 апреля в российском посольстве в Лондоне. По словам посла, Роули обратился к ним, чтобы получить информацию о произошедшем в Эймсбери и Солсбери, которую им не предоставила британская сторона.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018-го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. Роули прошел длительную реабилитацию, но утверждает, что его здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.

Ранее от «Новичка» пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.

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Предыстория: Пострадавший от «Новичка» британец встретился с российским послом
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