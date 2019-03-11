Кремль отказался отвечать сыну жертвы «Новичка»

В Кремле не считают необходимым отвечать на письмо британца Эвана Хоупа, сына предполагаемой жертвы отравления «Новичком» из Эймсбери. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Посол России в Великобритании позицию России уже разъяснил», — подчеркнул он.

Хоуп рассказал британским СМИ об отправленном российскому лидеру письме 3 марта. По словам молодого человека, он разочарован отсутствием поддержки со стороны своего правительства и чувствует себя преданным. Британец попросил Путина добиться справедливости.

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Позже текст письма опубликовало посольство России в Лондоне. В дипмиссии сообщили, что Хоупу вручили копию российского доклада об инцидентах с отравлениями под названием «Солсбери: вопросы без ответа». Также британцу предложили устроить беседу с послом.

20-летний Эван Хоуп — сын Дон Стерджесс, погибшей в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», с помощью которого было совершено покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в соседнем Солсбери. Стерджесс и ее друг Чарли Роули отравились 30 июня. Предполагается, что они нашли флакон с ядом, однако полиция так и не выяснила, где именно.

Нападение на Скрипалей было совершено 4 марта 2018 года. По официальной версии Лондона, за нападением стоит Москва и непосредственно высшее руководство России, а исполнение преступления было возложено на сотрудников разведки, замаскированных под именами Руслан Боширов и Александр Петров. Позже стало известно, что в деле появился третий подозреваемый — высокопоставленный разведчик под поддельным именем Сергей Федотов.

Москва неоднократно отрицала эти обвинения, указывая на отсутствие весомых доказательств и нежелание британской стороны опубликовать детали расследования. Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

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