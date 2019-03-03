Сын жертвы «Новичка» отчаялся и написал письмо Путину

Сын погибшей от нервно-паралитического вещества «Новичок» написал письмо президенту России Владимиру Путину и пожаловался на бездействие британских властей. Об этом он рассказал The Sunday Mirror.

20-летний Эван Хоуп заявил о предательстве и отсутствии поддержки со стороны британского правительства. «Мне страшно, что мы никогда не добьемся справедливости для мамы, и я чувствую себя преданным правительством и разочарован им», — пожаловался он.

В письме он попросил российского лидера передать Великобритании подозреваемых по делу отравления Скрипалей, Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига), которых, по мнению Хоупа, покрывает Москва.

«Я в отчаянии. Путин — единственный человек, который поможет восстановить справедливость. Мне нужна его помощь, чтобы поступить справедливо в отношении моей мамы», — резюмировал он, добавив, что рассчитывает на российского президента.

Ранее в марте ученый Вил Мирзаянов, занимавшийся исследованием «Новичка», рассказал, почему бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли от действия химиката.

В декабре второй пострадавший от Новичка в Эймсбери Чарльз Роули сообщил о своем плохом самочувствии и возможной скорой смерти. По его словам, он может умереть в течение десяти лет, а после отравления его зрение ухудшилось и ему стало трудно двигаться.

Роули и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. В результате она погибла.

Бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. Британия возложила ответственность за произошедшее на Россию, Москва все обвинения отвергает.

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