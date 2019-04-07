Пострадавший от «Новичка» британец встретился с российским послом

Посол России в Лондоне Александр Яковенко встретился с пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» Чарльзом Роули. Об этом сообщает ТАСС.

На встречу в российском посольстве Роули, который передвигается на инвалидной коляске, приехал вместе с братом Мэтью. По словам Яковенко, его удивила низкая информированность британцев. «У них было очень много вопросов к нам, и я на все с радостью ответил. Я, конечно, вручил им наш доклад ["Солсбери: вопросы без ответа"]», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что братья Роули решили обратиться в российское диппредставительство, чтобы получить информацию о произошедшем в Эймсбери и Солсбери, которую им не предоставила британская сторона. «Официальных докладов они не получали, и, наверное, 80 процентов сказанного мною сегодня для них было полным откровением», — рассказал российский посол.

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«У меня сложилось впечатление, что главной задачей этого визита было постараться разобраться и понять, что произошло. Люди просто хотят узнать правду. Никаких претензий у них к России нет», — резюмировал Яковенко, добавив, что встреча была полезной для обеих сторон.

В начале марта сын погибшей от отравления «Новичком» Дон Стерджесс написал письмо президенту России Владимиру Путину и пожаловался на бездействие британских властей. «Я в отчаянии. Путин — единственный человек, который поможет восстановить справедливость», — признался он.

Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджесс нашли флакон с остатками «Новичка» в Эймсбери в июне 2018-го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. Роули прошел длительную реабилитацию, но утверждает, что его здоровью нанесен большой урон. Стерджесс скончалась.

Ранее от «Новичка» пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.

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