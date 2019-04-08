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Олимпийский чемпион из России пожаловался на предвзятость судей к норвежцам

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Александр Легков

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков высказался на тему судейства иностранных и российских спортсменов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Легкова, российские спортсмены практически всегда остаются виновными, в то время как европейских атлетов наказывают меньше. «Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается все так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте», — заявил он.

Спортсмен посчитал, что есть доля правды в том, что судьи всегда встают на сторону норвежских лыжников в спорных ситуациях на трассе. Он отметил, что так информацию подают журналисты, об этом говорят болельщики и зрители.

В ноябре 2017-го Международный олимпийский комитет лишил Легкова золота, завоеванного на Олимпиаде в Сочи. Россиянина уличили в использовании запрещенных препаратов. Позже Легков в числе 27 российских спортсменов обратился в CAS и добился возвращения награды.

Легков завершил карьеру в апреле 2018-го. Помимо золота в гонке на 50 километров, он завоевал серебро в эстафете на Играх-2014.

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