Саудовская Аравия отказалась обваливать доллар

Власти Саудовской Аравии не намерены отказываться от расчетов за нефть в долларах, что могло бы привести к обвалу американской валюты. Об этом заверил официальный представитель пресс-службы министерства энергетики Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства заявил, что данная информация «неверная и не отражает позицию Саудовской Аравии по этому вопросу». Более того, власти отметили, что многолетний опыт расчетов в долларах позитивно работал на благо королевства.

В пресс-службе также объяснили, что Эр-Рияд несет колоссальную ответственность в качестве одного из стабилизаторов нефтяного рынка, поэтому никаких решений, которые бы фундаментально изменили нынешнее положение на рынке, принять в одностороннем порядке не готов.

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Ранее 8 апреля сообщалось, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность отказа от доллара в качестве основной валюты расчетов за поставляемую королевством нефть. Агентство Reuters связывало это решение с намерением Эр-Рияда противостоять американскому закону против ОПЕК, который несет риски для королевства.

Законопроект, получивший название NOPEC, был внесен в Конгресс еще в 2008 году, однако за президентский срок Барака Обамы так и не был рассмотрен. Вторую жизнь документ получил при Дональде Трампе, который намерен снизить цены на топливо, сделав это основой своей грядущей предвыборной кампании.

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