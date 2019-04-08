Саудовская Аравия пригрозила обвалить доллар

Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность отказа от доллара в качестве основной валюты расчетов за поставляемую королевством нефть, пишет Reuters. Так Эр-Рияд пытается повлиять на Вашингтон, готовящийся принять закон о запрете ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти).

Высокопоставленные саудовские чиновники, отвечающие за энергетику, уже несколько месяцев обсуждают в закрытом режиме перспективу перехода на другие валюты в расчетах с иностранными покупателями. Также план обсуждался с некоторыми партнерами по ОПЕК и с членами администрации Белого дома.

Таким образом королевство хочет оказать давление на США, которые могут принять закон о запрете любых энергетических картелей. В таком случае государства — члены ОПЕК лишатся иммунитета, и против них можно будет выдвигать судебные иски за монопольный сговор. В этих условиях организация фактически перестанет существовать.

Законопроект, получивший название NOPEC, был внесен в Конгресс в 2008 году. Однако во время президентства Барака Обамы его несколько раз отклоняли. Теперь же, пишет агентство, у документа больше шансов быть принятым, поскольку нынешний президент Дональд Трамп активно выступает против установления высоких цен на нефть через согласованное снижение добычи. Дешевое топливо нужно ему в преддверии грядущих президентских выборов.

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Тем не менее опрошенные Reuters экономисты все равно считают вероятность принятия NOPEC низкой.

Также они указывают, что Эр-Рияду не удастся быстро воплотить свои угрозы в жизнь, поскольку большая часть расчетов в нефтегазовой отрасли уже несколько десятилетий совершается в долларах. Однако если это все же произойдет и саудовская нефть будет поставляться на внешние рынки за другие валюты, например, евро или юани, ее покупатели будут заинтересованы в накоплении именно их. А значит, доллар рискует утратить свой нынешний статус главной мировой резервной валюты, что неизбежно скажется на его курсе. Кроме того, США лишатся инструмента влияния на другие страны через санкции.

Также Саудовская Аравия может распродать весь принадлежащий ей госдолг США, который на сегодняшний день равняется 160 миллиардам долларов. В этом случае курс американской валюты также обвалится, а доходность государственных бумаг вырастет, что приведет к более дорогим заимствованиям на американском рынке.

Экономисты сходятся во мнении, что Эр-Рияд пытается оказать давление на Вашингтон и повысить собственную значимость как одного из важнейших союзников.

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