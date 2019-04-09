Тренировку футбольного клуба прервали из-за найденной гранаты

Тренировка голландского футбольного клуба «Адо Ден Хааг» была прервана из-за гранаты, найденной около дома болельщиков команды. Об этом сообщает портал nrc.nl.

Отмечается, что гранату обнаружил сотрудник фанатского дома «Адо Ден Хааг» утром 9 апреля. Она была прикреплена скотчем к зданию. Рядом с устройством были нарисованы три красных креста — это, уточняет издание, может быть отсылкой к гербу Амстердама, где базируется футбольный клуб «Аякс».

На место прибыли сотрудники полиции и обезвредили гранату. Пока неизвестно, была ли она боевой. Тренировка «Адо Ден Хааг», проходившая на стадионе рядом с домом болельщиков, была остановлена.

Ранее 9 апреля сообщалось, что во время матча в Бразилии полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разнять устроивших массовую драку футболистов «Атлетико Гойяниенсе» и «Вила-Нова».

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