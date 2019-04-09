Полицейские разогнали устроивших массовую драку футболистов слезоточивым газом

@globoesportecom / Twitter

Полуфинальный матч футбольного чемпионата бразильского штата Гояс между «Атлетико Гойяниенсе» и «Вила-Нова» завершился массовой дракой. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте globoesportecom.

После финального свистка на поле произошла потасовка с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Полиции удалось прекратить беспорядки только после применения слезоточивого газа. От него пострадали несколько игроков и болельщиков.

Встреча завершилась победой «Атлетико Гойяниенсе» со счетом 1:0. В финале команда сыграет с «Гойяс».

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