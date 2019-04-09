Российский самолет совершил экстренную посадку из-за болезни подростка

Самолет российской авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку из-за заболевания подростка. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает ТАСС.

Авиалайнер, вылетевший из Домодедово (Москва) в Новосибирск, экстренно сел в аэропорту Уфы.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что у 17-летней пассажирки подозрение на эпилептический приступ.

Реанимационная бригада перевезла девушку в больницу скорой помощи №22.

Всего на борту самолета находилось 138 пассажиров. Через час после экстренной посадки они вылетели в место назначения.

Ранее в апреле российская модель София Эдигарова отравилась наркотиком, который употребила из-за страха перелетов. Страдающая аэрофобией 27-летняя девушка направлялась из Омска в Санкт-Петербург и перед вылетом приняла метамфетамин. Во время рейса Эдигаровой стало плохо, и ее госпитализировали сразу после приземления в аэропорту Пулково.

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