Российский учитель бросил ребенка об пол и разбил ему лицо

В Майминском районе Республики Алтай учитель одной из школ схватил ребенка за шиворот, бросил об пол и разбил ему лицо. Полицейские проводят проверку по заявлению матери пострадавшего ученика, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

По словам россиянки, инцидент произошел 4 апреля. Учитель технологии наказал за баловство ее сына, ученика 5-го классе, за шиворот подняв со стула и применив к нему физическую силу. «Ребенок начал задыхаться и потерял сознание, учитель его отпустил, и сын упал лицом на бетонный пол, после чего учитель поднял его за подмышки и поднес к умывальнику», — рассказала мать мальчика.

Пострадавшего ученика госпитализировали с сотрясением мозга. Учитель своей вины не признал.

В пресс-службе МВД по региону изданию заявили, что по факту инцидента назначена проверка.

Ранее сообщалось об учителе технологии из Землянска Воронежской области, который обжег 12-летнего школьника утюгом во время конфликта. Ребенок получил ожоги I и II степени. В тот же день педагог написал заявление об уходе. В отношении мужчины полиция завела дело по административной статье «Побои».

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