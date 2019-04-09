Мусульманам в Киргизии запретили сетевой маркетинг

Духовное управление мусульман Киргизии приняло фетву (религиозное предписание по вопросам, вызывающим неоднозначные мнения у мусульман — прим. «Ленты.ру») о сетевом маркетинге, пластических операциях и прививках. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на пресс-службу муфтията.

Духовное управление подчеркнуло, что сетевой маркетинг является недопустимым с точки зрения ислама. В управлении считают, что он противоречит мусульманскому вероучению, а значит должен быть запрещен.

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«В исламе недопустимы расточительство, наличие в одном соглашении еще нескольких, удержание комиссионных, членские взносы, несоответствие качества рекламируемых товаров, выплаты за привлечение людей», — говорится в документе.

Говоря о пластической хирургии, муфтият заявил, что с точки зрения ислама она допустима только в лечебных целях, например, для устранения инвалидности. В управлении отмечают, что Коран и хадисы (предания о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающие разнообразные религиозно-правовые стороны жизни — прим. «Ленты.ру») выступают против операций, цель которых состоит только в улучшении внешности.

Вакцинацию духовное управление сочло личным делом каждого человека. Однако муфтият призывает верующих следить за тем, чтобы вакцины не содержали веществ, запрещенных в исламе.

5 апреля сообщалось, что в Казахстане имаму центральной мечети в Атырауской области пришлось составить и распространить среди прихожан утвержденное меню для садака — поминального обеда. Имам Батыржан Мансуров объяснил, что жители стали слишком пышно проводить поминки, и эту тему уже поднимали на одном из общественных советов региона.

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