В Киргизии врач отказался принять ребенка с приступом эпилепсии из-за намаза

В Киргизии врач отказался принять ребенка с приступом эпилепсии, так как торопился на намаз — обязательную для мусульман молитву. Об этом в понедельник, 9 января, на своей странице в Facebook сообщила консультант пресс-центра министерства здравоохранения республики Елена Баялинова.
«Врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь», — написала она.
Баялинова также призвала обратить внимание на эту ситуацию Духовное управление мусульман Киргизии.
Издание «Вечерний Бишкек» уточнило, что медик отказал в помощи родственникам журналиста Хулькар Исамовой. «Врач-невролог пояснил, что до того, как мои родственники привезли ребенка, он уже принял с утра порядка 20 человек и спешил на намаз. Он попросил время для совершения молитвы», — сообщила Исамова.
Она также отметила, что руководство больницы провело с врачом воспитательную беседу и принесло извинения родственникам ребенка.
В 2014 году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев высказался против повальной исламизации общества в республике, сообщает сайт kloop.kg. Глава государства отметил, что ислам должен развиваться в стране с сохранением национальных традиций, без «фанатичных верующих».