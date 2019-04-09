Грозный спустя 30 лет вновь свяжут с Тбилиси

Прямые регулярные рейсы вновь свяжут Грозный и Тбилиси спустя почти 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора ФГУП «Вайнахавиа» Султана Гамбулатова.

Перевозки будет осуществлять турецкая авиакомпания. Авиасообщение возобновится в мае. Гамбулатов уверен, что направление будет пользоваться высоким спросом, так как жители Чеченской Республики регулярно выезжают в Грузию через Северную Осетию. Однако горные перевалы на этом пути часто закрывают из-за погодных условий.

В советское время из Грозного в Тбилиси летал ежедневный рейс, время пути составляло 40-45 минут.

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Помимо возобновления авиасообщения с Грузией, в этом году из аэропорта Грозного откроются и другие новые направления: в апреле появится прямой рейс из Чечни в Шарджу (ОАЭ), а в мае начнутся перелеты в Анталью (Турция), Баку (Азербайджан), Симферополь и Сочи.

Аэропорт Грозного возобновил работу в 2007 году в статусе международного. На 2020 год запланировано начало реконструкции воздушной гавани, в ходе которой будет построено здание нового терминала в форме золотого полумесяца.

Авиасообщение между Россией и Грузией было полностью прекращено в 2008 году из-за военного конфликта в Южной Осетии. Регулярные рейсы возобновились в 2015 году. Рейсы между Грозным и Тбилиси прекращены после распада СССР, когда к власти в Грузии в 1991 году пришел националист Звиад Гамсахурдия.

В апреле Росавиация призвала Украину провести переговоры по поводу полного возобновления авиасообщения на регулярной и чартерной основе между странами. Предложение поступило в ответ на запрет кабинета министров Украины нерегулярного авиасообщения с Россией, принятого в целях защиты государственной безопасности. Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.

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