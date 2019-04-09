Объявлена культурная программа IPQuorum 2019

Культурную программу Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019 откроет фотовыставка члена Союза журналистов и Союза кинематографистов России Игоря Гневашева, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия. Гости форума посетят также выставку «История Союза композиторов России в фотографиях» четырехкратного обладателя премии World Press Photo Виктора Ахло, на работах которого запечатлены Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Родион Щедрин и Арво Пярт. Экспозицию развернет фирма «Мелодия» в рамках своей собственной площадки IPQCelebration.

В лаунж-зоне «Мелодии» на виниловых пластинках можно будет послушать записи Евгения Светланова, Святослава Рихтера и Евгения Кисина, а в подарок гости IPQCelebration смогут получить коллекционное СD-издание Сергея Рахманинова. «Мелодия» предложит концерты Московского ансамбля современной музыки (МАСМ): концерт-лекцию «Эдисон и ребята» и «Музыка жилой комнаты». Первая программа построена вокруг имени лидера российского авангарда Эдисона Денисова, 90-летний юбилей которого пройдет в эти дни. В концерте, названном по произведению Джона Кейджа «Музыка жилой комнаты» прозвучат произведения Арво Пярта, Фредерика Ржевского, Павла Карманова и Настасьи Хрущевой, которая специально к событию написала новый опус.

В программу IPQCelebration также войдет концертная программа Innamorato Владимира Преснякова-старшего и Татьяны Лариной. Кроме того, композитор и театральный режиссер Андрей Коломыйцев прочитает интерактивную лекцию «Краткая история синтезаторов».

Гости форума в рамках площадки IPQCultFest услышат концерты фортепианного дуэта Людмилы Берлинской и Артура Анселя, выступление ансамбля Кирилла Рихтера, петербургской рок-группы Animal ДжаZ, Ангелины Сергеевой и группы Cocktail Рroject.

О 75-летней истории газеты «Культура» расскажут обозреватель Николай Фигуровский и публицист Егор Холмогоров. В рамках public talk пройдет разговор о музее как образовательном пространстве, а также будет затронута тема копирайта в музейном деле в цифровую эпоху. Театр будет представлен на IPQuorum перформансом знаменитого уличного театра с 25-летней историей «Пластилиновый дождь», который смогут увидеть все калининградцы на площади Победы. В рамках фестиваля IPQCinema зрители смогут познакомиться с российскими, турецкими, индийскими, израильскими и казахскими кинокартинами, а также пообщаться с актерами и режиссерами, которые приедут на показы.

Форум традиционно пройдет в Калининграде 10–12 апреля. IPQuorum — международный коммуникационный бренд, созданный Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.