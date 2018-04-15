Экономика
 
Последние новости
Представлены доказательства успешного ракетного удара по Сирии
Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла
Бракованный российский спутник окончательно потерялся
Самолет с разрушенным фюзеляжем приземлился в московском аэропорту
США показали пуск «Томагавков» из-под воды
Иностранка с собачкой в Шереметьево случайно уехала в багаж  
Великобритания ударит по активам российских олигархов
Олимпийский чемпион из Норвегии поболеет за Россию на чемпионате мира по футболу
Указанные Лавровым швейцарские химики переложили ответственность на британцев
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Эксперты подвели итоги работы международного форума IPQuorum 2018

Перейти в «Мою Ленту»

Ведущие эксперты подвели итоги работы Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности - IPQuorum 2018, объединившего на своей площадке свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба форума. Организатором мероприятия выступили Ассоциация IPChain и Конфедерация ЕАКОП.

Участниками форума стали ведущие игроки профильного рынка — авторы и правообладатели, крупнейшие российские корпорации, представители творческих и промышленных индустрий, отраслевые новаторы, национальные и международные регуляторы, российские и зарубежные венчурные инвесторы.

В течение двух дней — 11 и 12 апреля — участники IPQuorum обсуждали широчайший спектр отраслевых и смежных вопросов, проводили серию аналитических дискуссий, представляли последние данные отраслевых и внутрикорпоративных исследований, обменивались лучшими наработками и передовыми практиками.

В рамках сессии «Традиционные медиа vs. цифровые сервисы: партнеры или конкуренты», представители ведущих федеральных средств массовой информации, медиа холдингов обсудили наиболее чувствительную проблематику для индустрии, связанную с интеллектуальной собственностью, изменение стратегий дистрибуции компаний креативных отраслей в цифровую экономику.

Не обошли стороной участники сессии и тематику выстраивания взаимоотношений с обществами по коллективному управлению правами, отметив важность обсуждения таких сложных вопросов с активными участниками сферы интеллектуальной собственности в режиме живых дискуссий.

«Пожалуй, впервые участвую в подобном форуме на правах полноправного участника. Рад тому, что СМИ приглашены не только как информационные партнеры, но и как участники процесса обсуждения проблем интеллектуальной собственности. Телеканал РЕН ТВ и МИЦ «Известия» являются не только крупнейшими потребителями идей (именно они лежат в основе любого объекта интеллектуального права), но и крупнейшими генераторами таких объектов», — отметил заместитель генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаил Тукмачев.

По его словам, на данный момент существует «ряд проблемных моментов во взаимодействии СМИ с обществами по коллективному управлению правами». В частности, отметил Михаил Тукмачев, отсутствует прозрачный и единый для всех СМИ механизм определения размера платежей, выплачиваемых в ОКУП. «Сегодняшние правила никак не учитывают реальный объем использования объектов интеллектуальной собственности. А отталкиваются от объема дохода СМИ. Надо сказать, что прямой связи между этими величинами нет. Кроме того, ОКУП управляют правами не всех авторов - некоторые из них отказывают от управления их правами. К тому же, нет полной базы/реестра авторских произведений. Это не весь перечень вопросов, который требуют урегулирования - при работе в данном направлении у ТВ-СМИ возникает большое количество трудностей. В связи с этим, мы считаем очень важным участие СМИ в Форуме и надеемся, что наши интересы будут полноценно учтены в процессе формирования этого непростого рынка. Благодарим организаторов Форума за сотрудничество!» — заявил он.

По словам Максима Дмитриева, председателя правления Российского Авторского Общества, диалог на площадке Форума позволил сформулировать консолидированную позицию по острым вопросам и показал всем участникам отрасли, что на сегодняшний день их стратегическое видение будущего сферы интеллектуальной собственности и отдельных отраслевых механизмов взаимодействия весьма схоже, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Говоря о вопросах взаимоотношений представителей медиа индустрии с обществами по коллективному управлению правами, Максим Дмитриев подчеркнул, что «с одной стороны, необходимо отметить, что ставки ОКУПов учитывают объем использования охраняемого контента (информационные СМИ платят значительно меньше развлекательных), а число авторов, исключивших свои права из управления обществ, незначительно, и прямое взаимодействие с ними не затруднительно для штатных юристов СМИ. С другой стороны, нельзя не признать, что на сегодняшний день технологии шагнули далеко вперед, и инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя». Актуальность, по его словам, приобретают цифровые сервисы, например, b2b музыкальный плеер Фонмикс, который РАО использует для получения автоматизированной отчетности при публичном исполнении музыки. Аналогичное решение может быть использовано и в сфере радио и ТВ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:00Сегодня
Илон Маск

Не вывозит

Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
19:3514 апреля

Изменение климата отразилось на питании землян

12:16 9 апреля

Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

23:4313 апреля

Доходы находящегося под санкциями сенатора Керимова за год выросли в 230 раз

Экономика01:2314 апреля
министр Открытого правительства Михаил Абызов

Ужались втрое

Доходы министра Михаила Абызова сократились из-за неудачных инвестиций
12:41 3 апреля

Пожар в «UP-квартала Скандинавский» возник в мусорном баке

13:35Сегодня

Великобритания ударит по активам российских олигархов

21:0013 апреля

Samsung случайно сделал из сотрудников мультимиллионеров

Экономика11:5112 апреля

Малый бизнес как призвание

Предприниматель Евгений Светов — о том, как застолбить для себя золотое место
03:4114 апреля

Премьер Украины рассказал о неподъемном долге страны

19:4913 апреля

Нефти предсказали цену в 100 долларов

16:3628 марта

Эксперты назвали временной «ценовую аномалию» «Лукойла»

Россия
«Американцы были в восторге от нашей водки»
Менты из России уехали в Штаты со своей сгущенкой и влюбили в себя суровых копов
СК сообщил о мешавших проверкам «Зимней вишни» высокопоставленных чиновниках
Дряхлое войско
Россияне мечтают победить старость. Но у них нет шансов
Кремль прокомментировал блокировку Telegram
Пенсионер пришел на прием к президенту и был задержан
Спецназовец спас упавшего на рельсы пассажира столичного метро
В России нашли дорожные знаки на срубленных ветках
Все материалы
Мир
Бахнули!
Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?
США показали пуск «Томагавков» из-под воды
Представлены доказательства успешного ракетного удара по Сирии
Указанные Лавровым швейцарские химики переложили ответственность на британцев
Пассажир с ручкой заставил срочно посадить самолет
Совбез ООН получил проект особенной резолюции по Сирии
Великобритания объяснила удар по Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБатька больше не диктатор
Лукашенко разлюбил Россию. Теперь ему рады на Западе
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Весь в Папу
Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно
Застолье помирило африканцев и грузин
Украинец попытался успокоиться после ссоры с женой и «заминировал» площадь
Писательница замолчала на год ради украинского языка
Порошенко захотел лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Все материалы
Экономика
Илон МаскНе вывозит
Tesla на грани банкротства. Как тебе такое, Илон Маск?
министр Открытого правительства Михаил АбызовУжались втрое
Доходы министра Михаила Абызова сократились из-за неудачных инвестиций
Приплыли: рубль нащупал старое дно
Санкции обвалили рынок и ударили по россиянам. Будет хуже, нефть не поможет
Изменение климата отразилось на питании землян
Малый бизнес как призвание
Предприниматель Евгений Светов — о том, как застолбить для себя золотое место
Доходы находящегося под санкциями сенатора Керимова за год выросли в 230 раз
Великобритания ударит по активам российских олигархов
Все материалы
Силовые структуры
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Алексей Улюкаев«Вымогал на лестнице»
Игорь Сечин лично приехал в суд, чтобы обвинить Алексея Улюкаева в коррупции
Суд Лондона обязал Кехмана вернуть ВТБ долги на 140 миллионов долларов
Бывшего губернатора Брянской области выпустили раньше срока
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного взяли под стражу
Тушивший «Зимнюю вишню» пожарный попросил его «не топить»
Все материалы
Наука и техника
Воистину воскрес
Кровожадные сектанты и быки из провинции устроили мясорубку в Америке: Far Cry 5
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и глава Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито на отдыхе«Люди видели старого и больного человека»
Брежневу не дали уйти на пенсию. Это закончилось войной и позором
США обстреляли Сирию стоявшими 10 лет без дела ракетами
Названа безопасная доза алкоголя
На Солнце появились дыры
Советский снимок обратной стороны Луны«Разработать такие антенны невозможно»
Эти документы были секретными 60 лет. Вся правда о полетах на Луну
Все материалы
Спорт
Лионель МессиДотянуться до золота
Месси никогда не выигрывал чемпионат мира. Россия даст ему последний шанс
Олимпийский чемпион из Норвегии поболеет за Россию на чемпионате мира по футболу
Российский хоккеист забросил шайбу с отрицательного угла
Футболист забил мяч и побежал хлопать сам себе
Удалившему Буффона судье пригрозили расправой
Требовавший купить нападающих тренер «Зенита» помечтал о Роналду и Месси
«Барселона» провела год без поражений и стала рекордсменом
Все материалы
Культура
«Она помогла освободиться от детских страхов сексуальности»
Любовь к русской душе превратила Дали из девственника в гения
«Угрожал унести в могилу картины импрессионистов»
Кто заставил Рембрандта и Пикассо рисовать по заказу
«Лучшего соратника, чем жена, не найти»
Режиссер главного хоррора сезона о работе с Эмили Блант и ужасах родительства
Умер режиссер Милош Форман
Главный тренер российских борцов попросил не пускать Бузову в Северную Осетию
Украинский режиссер назвал русских необразованными уголовниками
Актер Уилл Феррелл разбился на джипе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы шалаву не видели?»
Пуритане из телевизора с упоением обсуждают сексуальную жизнь россиян
Блогер выследил воров в режиме онлайн и сдал их полиции
Начало конца
В России заблокировали Telegram. Дальше будет хуже
Названа дата блокировки Telegram
Забавный пес испортил панораму Google Maps и прославился
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
США объявили о нашествии полчищ русских троллей
Все материалы
Ценности
Куртизанка в мехах
Она прошла путь от проститутки до хозяйки Аргентины
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Мячи и стоны
Теннис стал самым сексуальным видом спорта. И дело не только в девушках
Люксовый дизайнер сделал бракованную одежду
The Rolling StonesСтильные развратники
Секс-символы эпохи свободной любви и наркотического угара
Грузин нашил рубашек из полиэтилена и продал их по 900 долларов
Старую рубашку с утятами оценили в 43 миллиона рублей
Все материалы
Путешествия
Дзебик в стране баунти
Приключения москвича на надувном катамаране среди райских островов и папуасов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»
Россиянин уехал в Египет и выжил. Повторять не рекомендуется
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Россия возобновила полеты в Египет
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Все материалы
Из жизни
Сильная и независимая
Она сбежала из Ирана в Россию, открыла ресторан и рисует обнаженку
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
На Германию прольются «кровавые» дожди
Дикий медведь забрался на детский батут
Британец купил машину вместо дорогого билета на поезд и сэкономил
Австралиец застрял на ветке в кишащем крокодилами лесу
Все материалы
«Форды» не для России
Экзотические и редкие модели, которые никогда не продавались в нашей стране
«Возьмите в дорогу пистолет»
Что советовали женщинам-водителям сто лет назад
Почти кроссовер? Факты про новый Ford Focus
Версия для бездорожья, роскошное исполнение и другие подробности про Focus
Длительный тест Mazda CX-9
Рассказываем про зимнюю эксплуатацию, конкурентов и стоимость владения
Выигранный в лотерею Nissan закопали в землю на 50 лет
Mercedes-Maybach сделает очень роскошную машину с золотыми деталями
Марка Genesis назвала рублевые цены на конкурента «трешки» BMW
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы