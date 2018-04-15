Эксперты подвели итоги работы международного форума IPQuorum 2018

Ведущие эксперты подвели итоги работы Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности - IPQuorum 2018, объединившего на своей площадке свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба форума. Организатором мероприятия выступили Ассоциация IPChain и Конфедерация ЕАКОП.

Участниками форума стали ведущие игроки профильного рынка — авторы и правообладатели, крупнейшие российские корпорации, представители творческих и промышленных индустрий, отраслевые новаторы, национальные и международные регуляторы, российские и зарубежные венчурные инвесторы.

В течение двух дней — 11 и 12 апреля — участники IPQuorum обсуждали широчайший спектр отраслевых и смежных вопросов, проводили серию аналитических дискуссий, представляли последние данные отраслевых и внутрикорпоративных исследований, обменивались лучшими наработками и передовыми практиками.

В рамках сессии «Традиционные медиа vs. цифровые сервисы: партнеры или конкуренты», представители ведущих федеральных средств массовой информации, медиа холдингов обсудили наиболее чувствительную проблематику для индустрии, связанную с интеллектуальной собственностью, изменение стратегий дистрибуции компаний креативных отраслей в цифровую экономику.

Не обошли стороной участники сессии и тематику выстраивания взаимоотношений с обществами по коллективному управлению правами, отметив важность обсуждения таких сложных вопросов с активными участниками сферы интеллектуальной собственности в режиме живых дискуссий.

«Пожалуй, впервые участвую в подобном форуме на правах полноправного участника. Рад тому, что СМИ приглашены не только как информационные партнеры, но и как участники процесса обсуждения проблем интеллектуальной собственности. Телеканал РЕН ТВ и МИЦ «Известия» являются не только крупнейшими потребителями идей (именно они лежат в основе любого объекта интеллектуального права), но и крупнейшими генераторами таких объектов», — отметил заместитель генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаил Тукмачев.

По его словам, на данный момент существует «ряд проблемных моментов во взаимодействии СМИ с обществами по коллективному управлению правами». В частности, отметил Михаил Тукмачев, отсутствует прозрачный и единый для всех СМИ механизм определения размера платежей, выплачиваемых в ОКУП. «Сегодняшние правила никак не учитывают реальный объем использования объектов интеллектуальной собственности. А отталкиваются от объема дохода СМИ. Надо сказать, что прямой связи между этими величинами нет. Кроме того, ОКУП управляют правами не всех авторов - некоторые из них отказывают от управления их правами. К тому же, нет полной базы/реестра авторских произведений. Это не весь перечень вопросов, который требуют урегулирования - при работе в данном направлении у ТВ-СМИ возникает большое количество трудностей. В связи с этим, мы считаем очень важным участие СМИ в Форуме и надеемся, что наши интересы будут полноценно учтены в процессе формирования этого непростого рынка. Благодарим организаторов Форума за сотрудничество!» — заявил он.

По словам Максима Дмитриева, председателя правления Российского Авторского Общества, диалог на площадке Форума позволил сформулировать консолидированную позицию по острым вопросам и показал всем участникам отрасли, что на сегодняшний день их стратегическое видение будущего сферы интеллектуальной собственности и отдельных отраслевых механизмов взаимодействия весьма схоже, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Говоря о вопросах взаимоотношений представителей медиа индустрии с обществами по коллективному управлению правами, Максим Дмитриев подчеркнул, что «с одной стороны, необходимо отметить, что ставки ОКУПов учитывают объем использования охраняемого контента (информационные СМИ платят значительно меньше развлекательных), а число авторов, исключивших свои права из управления обществ, незначительно, и прямое взаимодействие с ними не затруднительно для штатных юристов СМИ. С другой стороны, нельзя не признать, что на сегодняшний день технологии шагнули далеко вперед, и инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя». Актуальность, по его словам, приобретают цифровые сервисы, например, b2b музыкальный плеер Фонмикс, который РАО использует для получения автоматизированной отчетности при публичном исполнении музыки. Аналогичное решение может быть использовано и в сфере радио и ТВ.

