Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу. Об этом «Ленте.ру» сообщила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.

Пушкарева признали виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2008 по 2015 год он получил взятки в размере 75 миллионов рублей за помощь определенным компаниям в выигрыше грантов на строительство дорог. Одним из таких предприятий был «Востокцемент», переоформленный на брата Пушкарева.

С бывшего мэра также потребовали штраф в размере 500 миллионов рублей. Еще 143 миллиона рублей он должен заплатить согласно удовлетворенному судом гражданскому иску.

Помимо этого, приговоры получили другие фигуранты дела. Брата Пушкарева Андрея осудили на восемь лет условно и штраф в размере 500 миллионов рублей. Экс-директор предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников получил десять лет колонии строгого режима и такой же штраф. Отмечается, что никто из обвиняемых вины не признал.

Игорь Пушкарев стал мэром Владивостока в 2008-м. В июне 2016 года его арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. 3 ноября 2017 года он подал в отставку по собственному желанию.

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