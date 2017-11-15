Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом в Москве

Верховный суд России направил материалы уголовного дела Игоря Пушкарева на рассмотрение по существу в Тверской суд Москвы. Об этом в среду, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщил адвокат подсудимого Константин Третьяков.

По словам Третьякова, сторона защиты не согласна с решением суда и намерена обжаловать его в течение 10 дней.

«В уголовно-процессуальном кодексе нет такого основания для изменения территориальной подсудности, на которые ссылается обвинение. Принимая решение о передаче дела в Москву, прокурор не сослался ни на одну норму закона. Фактически обвинение предлагает передать дело в произвольно выбранный суд за 10 тысяч километров от того места, где оно должно рассматриваться и где проживают 100 свидетелей», — пояснил адвокат.

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В свою очередь, бывший градоначальник также выразил несогласие с решением и заявил, что его конституционные права нарушили.

«Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края необъективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение ввиду того, что все последующие решения судов автоматически будут незаконны», — отметил Пушкарев.

20 октября Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Пушкарева и передала документы в Верховный суд России для изменения территориальной подсудности и направления дела в Тверской суд Москвы. Основанием для подобной позиции прокуратуры стали данные об отсутствии предусмотренных законом гарантий объективного и беспристрастного разбирательства судами Владивостока и Приморского края.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев был арестован 1 июня 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (часть 3 статьи 285 и часть 2 статьи 204 УК РФ).



