В Москве обсудят индустрию гостеприимства и питания для туристов

В московском Гостином дворе 24-25 апреля пройдет IV Международный форум SKYSERVICE 2019, посвященный развитию сферы гостеприимства и питания для путешественников. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы мероприятия.

24 апреля пройдет круглый стол на тему «Тенденции развития индустрии гостеприимства и питания для путешественников». Среди спикеров — президент Всемирной кулинарной ассоциации Томас Гуглер, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, вице-президент Interstate Hotels&Resorts Константин Горяинов, генеральный менеджер отеля Sheraton Baku Airport 5* Эльчин Зейналабдин, директор по маркетингу «Афиша-рестораны» Александр Сысоев, операционный директор капсульного отеля в аэропортах GoSleep Владимир Костромин, генеральный директор Novikov Aviation Catering Елена Авакян и другие.

В рамках форума состоятся международные кулинарные соревнования Sky Delight Awards 2019 — конкурс для шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов. Жюри состязания, куда вошли вице-президент ассоциации шеф-поваров Сербии Зоран Велькович и шеф-повар направления Nordic, лучший молодой шеф-повар России 2016 Станислав Песоцкий, возглавляют Томас Гуглер и Виктор Беляев. Судьи оценят вкус блюд — холодной закуски и горячего блюда в двух категориях: business и economy. Также будут оцениваться организация рабочего места, профессионализм шефов, сложность приготовления и внешний вид блюд, возможность введения их в меню бортового питания.

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На форуме пройдут пленарная сессия «Новые практики и подходы к формированию доходов в авиаотрасли», вручение премии Sky Travel Awards 2019, конкурс красоты Sky Lady Awards 2019 среди бортпроводниц авиакомпаний России и стран СНГ, тренинги, ярмарка вакансий, мастер-классы и выставка SkyShop.

Международный форум SKYSERVICE 2019 — форум в сфере гражданской авиации, посвященный развитию сервисных услуг на борту самолетов. Организатор форума — российская компания «Аэромар», работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказывающая весь комплекс сервисных услуг на борту воздушных судов гражданской авиации.

III Международный форум SKYSERVICE прошел с 15 по 16 мая 2018 года в московском Гостином дворе. Основной темой стали национальные кухни разных стран мира как один из важнейших элементов гостеприимства в индустрии туризма.

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