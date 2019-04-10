Репина и Чайковского причислили к украинским деятелям культуры

Министерство культуры Украины причислило художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского к украинским культурным деятелям. Об этом сообщает портал strana.ua в среду, 10 апреля.

Отмечается, что руководитель ведомства Евгений Нищук на заседании кабинета министров страны представил проект «Маленькие города — большие впечатления», в проморолике к которому говорилось: «Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине».

В феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко объявил основоположника супрематизма Казимира Малевича художником «украинского авангарда». Потомок художника Станислав Богданов назвал это нелепым.

В 2017-м Порошенко призвал почтить украинское наследие в связи с 200-летием художника Ивана Айвазовского.

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