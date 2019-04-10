Россиянка получила 15 лет тюрьмы в Ираке за пособничество террористам

Суд в Ираке приговорил россиянку Сабину Макиеву к 15 годам тюрьмы. Как сообщает Telegram-канал «Северный Кавказ», женщину 1997 года рождения осудили за пособничество террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Уроженку Назрани задержали в 2017 году во время боев в районе иракского города Телль-Афар. По информации паблика «Д///ихад» в Twitter, за 2,5 года среди террористов у нее было как минимум пять мужей: два ингуша, чеченец, араб и таджик.

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В апреле 2018 года суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в ИГ. Их признали виновными в терроризме и незаконном пересечении границы.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого в последние несколько лет на территорию ИГ из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

Последнюю на данный момент группу детей привезли в Россию из Ирака в начале февраля 2019-го. Детям от 4 до 13 лет, они из десяти регионов страны. Среди них — 14-летняя Алла. Она находилась в багдадской тюрьме вместе с матерью и сестрой. Школьницу передали родственникам. Старшая сестра девушки, 19-летняя Татьяна, и мать Ольга ожидают приговора суда. Доступ к данным женщин временно ограничен.

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