Зрители встретили освобожденного из-под домашнего ареста Серебренникова овациями

Посетители московского театра «Гоголь-центр» встретили освобожденного из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова овациями стоя. Видео со спектакля опубликовано в Instagram-аккаунте театра.

Фото опубликовано @gogolcenter

«Зал стоит. 594 адских дня позади. Welcome back home», — написано под постом.

Мера пресечения режиссеру была изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде в понедельник, 8 апреля, а уже на следующий день после окончания спектакля «Мертвые души» он поднялся на сцену вместе с театральной труппой.

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Серебренникова обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры на проект «Платформа». Кроме него, по делу также проходят бывшая чиновница Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский и бухгалтер Нина Масляева.

Режиссер находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года.

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