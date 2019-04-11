Пес за штурвалом самолета привел к авиакатастрофе

Национальный совет по безопасности на транспорте США определил вероятную причину авиакатастрофы в районе города Монтичелло, штат Айова. Итоговый отчет опубликован на сайте организации.

В результате крушения одномоторного самолета в июне 2017 года погиб его 90-летний пилот. Кроме него, в рубке была только собака, которая осталась жива.

Специалисты полагают, что во время посадки пес, весивший около 35 килограммов, «вошел в контакт со средствами управления самолетом». Из-за этого пилот потерял контроль над летательным аппаратом.

В апреле сообщалось, что в американском штате Миннесота помощник шерифа остановил виляющий автомобиль и обнаружил в салоне мужчину с двумя свиньями. Одно животное развалилось на коленях водителя. Поросенок поменьше стоял рядом.

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