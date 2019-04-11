Весившая полтора центнера женщина похудела вдвое к годовщине свадьбы

Жительница Австралии, весившая 145 килограммов, похудела вдвое к годовщине свадьбы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Белинда Броди (Belinda Brodie) из австралийского города Перт начала набирать лишний вес в 2007 году, когда переехала из Новой Зеландии. «Меня не устраивал мой внешний вид. После рождения сына я поправилась до 100 килограммов, — вспоминает 32-летняя женщина. — Я могла приготовить целую гору выпечки и съесть ее всю сама. Это было ужасно».
В сентябре 2013 года новозеландка отправилась с ребенком в зоопарк. «Он всюду бегал, и я не могла поспеть за ним: я потела и задыхалась», — добавила Броди. Тогда она решила, что пора заняться своей фигурой. Женщина начала бегать по утрам, усиленно тренироваться и посещать спортзал. В результате за первый год она похудела на 30 килограммов.
На десятую годовщину свадьбы Броди примерила свое подвенечное платье. Оказалось, женщина так похудела, что могла поместиться в наряд вместе со своим юным сыном. «Мы стояли в платье вдвоем, и наши движения не были скованы. Там было так много лишнего пространства», — отметила она.
С 2009 года новозеландка сбросила 76 килограммов лишнего веса и обрела уверенность в себе. Теперь, чтобы оставаться в тонусе, она шесть раз в неделю занимается единоборствами и часто гуляет с семьей вдоль морского берега.
Ранее в апреле сообщалось о жительнице Великобритании, которая узнала, что весит на 31,7 килограмма больше мужа, и за год похудела. Женщина строго придерживалась диеты и уже за первую неделю похудела на 4,5 килограмма. В результате британка сбросила 44,5 килограмма и прошла процедуру по подтяжке кожи.