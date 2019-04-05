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Весившая на 30 килограммов больше мужа британка расстроилась и похудела

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Жительница Великобритании узнала, что весит на 31,7 килограмма больше мужа, и за год похудела. Об этом сообщает издание The Sun.

Келли Ротери (Kelly Rothery) из английского города Лидс, графство Йоркшир, с детства страдала от избыточного веса. «Сверстники называли меня "жируха" или "зефир". Я не хотела ходить в школу и стала замкнутой и неуверенной в себе. Я даже просила маму, чтобы та писала мне записки, которые освобождали меня от занятий по плаванию», — вспоминает она.

Мать водила юную Ротери к докторам, но анализы крови не выявили никаких отклонений. «Врач сказал, что это юношеское, и со временем лишний вес уйдет, — добавила 32-летняя британка. — Но я продолжала полнеть». Женщина призналась, что стыдилась своей внешности и часто заедала грусть вредной пищей.

«Это произошло два года назад. Чарли (супруг Келли, — прим. «Ленты.ру») предложил взвеситься, но я боялась при нем вставать на весы. Я дождалась, когда он уйдет из комнаты. Мне было неприятно узнать, что я вешу больше мужа. Я поняла, что пора похудеть», — рассказывает Ротери.

Тогда, при весе в 122 килограмма, женщина обратилась к диетологам. Те разработали для нее индивидуальную программу похудения и ежедневно присылали контейнеры с приготовленной едой. Женщина ела пять раз в день и потребляла всего 800 калорий.

Ротери строго придерживалась диеты и уже за первую неделю похудела на 4,5 килограмма. В результате британка сбросила 44,5 килограмма и прошла процедуру по подтяжке кожи. «Похудение не столько вернуло мне тягу к жизни, сколько помогло найти себя», — заключила она.

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