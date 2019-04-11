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Бывший российский миллиардер получил три года тюрьмы

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Бизнесмена из Санкт-Петербурга Александра Романова и генерального директора одной из его фирм Андрея Марушко приговорили к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Росбалт».

Романова и Марушко признали виновными в крупном хищении путем мошенничества. По версии следствия, нефтяная компания «Албашнефть» заплатила структурам Романова крупную сумму за поставку нефтепродуктов, но так и не получила товар. Деньги бизнесмен не вернул.

В 2011 году Романов начал строить свой нефтеперерабатывающий завод. Через три года его компанию «Авро» признали банкротом из-за многомиллиардных долгов перед строителями, банками, покупателями и поставщиками нефтепродуктов. Соответствующий иск подал Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП).

Источники издания утверждают, что Романов дружил с владельцем МБСП, поэтому банкротство было намеренным. В 2018 году у МБСП отобрали лицензию за использование рискованной бизнес-модели. В банке был обнаружен дисбаланс между стоимостью активов и обязательств на сумму более 15 миллиардов рублей.

В 2016 году Романова задержали за охоту на беременных лосих с собственного вертолета, однако почти сразу отпустили. Позже на него завели несколько уголовных дел по искам покупателей, которые закупили у него нефтепродукты, однако не получили ни товара, ни денег из-за намеренного банкротства структур бизнесмена.

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