Завышавший цену на лекарство в 55 раз бизнесмен сел на семь лет

Суд в Нью-Йорке приговорил к семи годам тюремного заключения экс-главу фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, которого называют «самым ненавистным человеком Америки». Об этом сообщает агентство Reuters.

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Ранее 34-летний Шкрели признал себя виновным в махинациях с ценными бумагами. Он обманом убедил инвесторов вложить средства в два основанных им фонда MSMB Capital и MSMB Healthcare, отправив им фальшивые выписки со счета и скрывая значительные убытки. Помимо этого, он предоставлял ложные сведения, чтобы поддерживать биржевую цену акций фармацевтической компании Retrophine.

В сентябре 2017 года бизнесмена отправили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в пять миллионов долларов.

Шкрели заслужил негативную репутацию среди американцев, когда приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), часто используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. За свою предпринимательскую деятельность он получил звание самого ненавистного человека в Соединенных Штатах.

Расследование в отношении Шкрели не касалось этого скандала.

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