У самого ненавистного человека в США отобрали эксклюзивный альбом Wu-Tang Clan

У американского бизнесмена Мартина Шкрели конфисковали единственный экземпляр альбома Once Upon a Time in Shaolin рэперов Wu-Tang Clan, купленный им за два миллиона долларов в 2015 году. Об этом во вторник, 6 марта, пишет The Guardian.

Помимо пластинки, у Шкрели изъяли картину Пабло Пикассо и еще не поступивший в продажу альбом рэпера Лил Уэйна Tha Carter V.

В сентябре 2017-го Шкрели попытался продать Once Upon a Time in Shaolin на интернет-аукционе eBay, выставив его на торги с начальной ценой в доллар. Как отмечает издание, за диск предложили более миллиона, но сделка так и не была завершена.

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В том же месяце бизнесмена отправили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог в пять миллионов долларов. Мужчина пообещал заплатить пять тысяч долларов любому, кто выдернет прядь волос экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и принесет ему.

В августе Шкрели признали виновным в махинациях с ценными бумагами. Он — бывший глава американских фармацевтических компаний Turing Pharmaceuticals и Retrophine. Бизнесмен приобрел известность после скандала, связанного с завышением цен на лекарства. За свою предпринимательскую деятельность бизнесмен получил звание самого ненавистного человека в Соединенных Штатах.

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