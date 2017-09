Самый ненавистный человек в США выставил эксклюзивный диск Wu-Tang Clan на торги

Американский бизнесмен Мартин Шкрели выставил на интернет-аукцион eBay единственный экземпляр альбома Once Upon a Time in Shaolin рэперов Wu-Tang Clan. На пластинку было сделано уже 146 ставок, сообщается на странице лота.

Диск, который Шкрели приобрел за два миллиона долларов, был выставлен на торги со стартовой ценой в доллар. На момент написания заметки за него предложили 74,5 тысяч (4,3 миллиона рублей). До окончания аукциона осталось девять дней.

«Я решил приобрести этот альбом в качестве подарка Wu-Tang Clan за их колоссальный вклад в музыку. Вместо благодарности я получил насмешки», — написал на странице лота Шкрели.

Бизнесмен предупредил, что в любое время может отказаться от продажи пластинки и «даже сломать ее от досады». Он отметил, что продает альбом не из-за того, что ему понадобились деньги. «Мне любопытно узнать, ценит ли мир музыку так же сильно, как я», — заявил Шкрели.

Американец купил выпущенный в единственном экземпляре альбом Once Upon a Time in Shaolin в мае 2015 года.

Шкрели заслужил негативную репутацию среди американцев, когда приобрел права на производство препарата Daraprim (пириметамин), часто используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку. За свою предпринимательскую деятельность он получил звание самого ненавистного человека в Соединенных Штатах.