Культура
 

Wu-Tang Clan вернулись

Перейти в «Мою Ленту»

Хип-хоп-группа Wu-Tang Clan выпустила новый трек. Сингл доступен на YouTube-канале Smokepurpp.

В записи композиции под названием People Say участвовал приглашенный исполнитель Redman. Продюсером песни выступил один из участников коллектива RZA.

Это второй трек команды после выхода альбома Once Upon a Time in Shaolin в 2015 году, который был куплен предпринимателем Мартином Шкрели за несколько миллионов долларов и так и не опубликован. В июне Wu-Tang Clan выпустили композицию Don’t Stop для сериала «Кремниевая долина».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самые популярные хип-хоп-песни полувека смешали в одну
Лидер Wu-Tang Clan снял клип про беженцев
Трансляция ставшего самым дорогим в мире альбома Wu-Tang Clan появилась в сети
Последние новости
США изучают возможность применения силы против Венесуэлы
Определился соперник Шараповой в первом матче на US Open
Охотники за нацистами заступились за изображенного в виде Гитлера Трампа
Wu-Tang Clan вернулись
Трамп ввел санкции против Венесуэлы
СМИ узнали о розданных друзьям Порошенко «миллиардах Януковича»
В крови человека нашли неизвестные организмы
Другие материалы рубрики
Культура10:46Сегодня

Типа крутые грабители

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
18:46Сегодня

Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова пройдет по плану

20:16Сегодня

Перешедшая на «темную сторону» Тейлор Свифт стала мемом

19:50Сегодня

Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме

Культура12:1422 августа

Самый главный поц

Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
18:05Сегодня

Половина россиян собралась на «Матильду»

16:01Сегодня

На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone

16:09Сегодня

Съемки фильма Серебренникова о Цое остановят

Культура12:37Сегодня

Великое кино о великом бабле

Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы
17:31Сегодня

Рогозин написал песню о настоящих женщинах

14:22Сегодня

Стивен Кинг лишил Трампа клоунов из мести

15:26Сегодня

Вышел тизер четвертого сезона «Черного зеркала»

Россия
«Последние мрази, опасные для общества»
Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»
Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
Укушенный собакой мальчик умер в Ивановской области
Самолет «прилип» к взлетно-посадочной полосе в Домодедово
Пресс-секретарь губернатора съездил на конкурс красоты в Китай за счет бюджета
Путин подарил Нетаньяху «трогательную вещь»
Все материалы
Мир
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Охотники за нацистами заступились за изображенного в виде Гитлера Трампа
Трамп ввел санкции против Венесуэлы
В Индии 14 человек погибли во время протестов сторонников гуру-насильника
В ЮАР признали виновными затолкавших негра в гроб белых фермеров
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
СМИ узнали о розданных друзьям Порошенко «миллиардах Януковича»
Охранники Порошенко обыскали украинских военных перед парадом в Киеве
Советница Порошенко потребовала вывести российские войска из Приднестровья
Лукашенко призвал сшить школьную форму для «детей из пятой колонны»
Министр обороны Польши назвал Украину защитницей Европы от варварства
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Японцы похвалили Россию за экономические успехи
ФАС не нашла доказательств в письме «Альфа Капитала» о проблемах банков
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
В СК уточнили обстоятельства гибели чеченского депутата
В Чечне застрелили депутата парламента
У двух пассажиров в Домодедово изъяли золотые слитки
Петербуржец получил условный срок за кражу шавермы
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
В сеть «слили» сюжет Half-Life 3
Впервые обнаружены экзокометы
В штанах у Тима Кука разглядели новый айфон
Все материалы
Спорт
Ильнур Закарин«Теракт в Барселоне добавил нервозности»
Лучший российский велогонщик о терроризме, неуважении водителей и «Вуэльте»
Мельникова прокомментировала победу на Кубке России по спортивной гимнастике
Определился соперник Шараповой в первом матче на US Open
Киевское «Динамо» отказалось играть в Мариуполе
«Барселона» купила 20-летнего игрока за 105 миллионов евро
Гимнаст Нагорный рассказал о победе в многоборье на Кубке России
Назван лучший футболист прошлого розыгрыша Лиги Европы
Все материалы
Культура
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова пройдет по плану
Великое кино о великом бабле
Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Wu-Tang Clan вернулись
Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Британка свалилась в фонтан в попытке состроить подходящее для селфи лицо
Журналист позволил каждому в интернете ударить его током и пожалел об этом
Пузатый индийский Макгрегор заставил пользователей сети переживать за Мэйуэзера
Суд отправил ударившего репортера НТВ дебошира на исправительные работы
Французы предложили вычислять подростков-геев с помощью шпионского приложения
Парень устроил проверку хранилищу с помощью почти двух миллионов гигабайт порно
Все материалы
Ценности
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты
Ferrari привезет во Франкфурт агрессивный кабриолет
M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Напугавшего медведя норвежского гида оштрафовали почти на полторы тысячи евро
Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля
Россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства Ted Travel
Клиента ресторана в Канаде заставили заплатить больше из-за азиатской внешности
В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В Китае сняли на видео вереницу спасающихся от тайфуна тараканов
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Все материалы
Тест-драйв Jaguar F-Type с самым маленьким мотором
Мы поездили спорткаре Jaguar с двигателем 2.0 и крепко задумались
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
«Гелики» на природе: из Канады на Аляску
Потрясающие снимки G-Классов из 13-дневного путешествия фотографов
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Британец разогнался до 350 километров в час на заднем колесе мотоцикла
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы