Российский бизнесмен сел за массовое избиение рокеров на фестивале «Торнадо»

Верховный суд (ВС) России в своем апелляционном определении подтвердил законность и обоснованность приговора Челябинского областного суда в отношении Александра Гиря — фигуранта уголовного дела об организации массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо». Об этом в среду, 20 марта, сообщает прокуратура Челябинской области.

Гирь был признан виновным по части 1 статьи 212 («Организация массовых беспорядков») и части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе») и получил наказание в виде шести лет лишения свободы. После решения ВС его приговор вступил в законную силу.

Рок-фестиваль «Торнадо» проходил в городе Миассе Челябинской области в августе 2010 года. Несколько гостей фестиваля поссорились с владельцем кафе Робертом Назаряном и его гостем, бизнесменом Александром Гирем. В ответ Гирь и Назарян собрали группу из 50 человек и организовали нападение на участников фестиваля.

В массовой драке пострадали более трех десятков человек. В ходе беспорядков использовались металлические прутья, биты и травматические пистолеты. Александр Гирь был объявлен в международный розыск, его задержали только летом 2016 года в аэропорту Шереметьево в Москве.

Помимо Гиря в 2012-2014 годах областной суд вынес приговор еще 12 участникам и четырем организаторам массовой драки, они получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы.

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