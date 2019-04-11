Обладатель «Оскара» отсудил сотни тысяч долларов за клевету о домогательствах

Актер Джеффри Раш отсудил у газеты The Daily Telegraph 850 тысяч долларов за публикацию двух статей, содержащих ложные обвинения в домогательствах. Об этом сообщает ABC News.

В решении суда говорится, что подготовившие материал журналисты не смогли доказать, что утверждения о неподобающем поведении артиста в отношении его коллеги по спектаклю «Король Лир» Эрин Джин Норвилл были правдивыми. Судья назвал опубликованные изданием материалы на эту тему «проявлением сенсационной журналистики самого худшего вида».

Согласно документам, Раш требовал у The Daily Telegraph более 25 миллионов долларов в качестве компенсации. Позднее с таблоида также собираются взыскать сумму ущерба, связанную с потерянным доходом актера.

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Впервые обвинения в адрес знаменитости появились в газете в 2017 году. Тогда Эрин Джин Норвилл не раскрывала своего имени. Годом позднее она рассказала, что актер домогался ее во время репетиций спектакля «Король Лир» по пьесе Уильяма Шекспира в Сиднее в 2015 году. Она заявила, что Раш трогал ее за грудь на предпремьерном показе: «Это не могло быть случайностью, потому что это было медленно, с нажимом».

Джеффри Раш снялся в таких фильмах, как «Блеск», «Влюбленный Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Король говорит!» и «Фрида», а также сыграл капитана Барбоссу в серии «Пираты Карибского моря». За роль в «Блеске» актер получил премию «Оскар».

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