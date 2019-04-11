DJ Smash получил долю Черемушкинского рынка

Российский музыкант и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ Smash, стал владельцем доли в 4,5 процента в компании ООО «Черемушкинский торг», управляющей московским Черемушкинским рынком. Об этом в четверг, 11 апреля, пишет «Коммерсант».

Факт сделки изданию подтвердил Мирослав Мельник, основной собственник Черемушкинского рынка. «Я знаю Андрея больше 16 лет, он хороший бизнесмен. В компании он будет участвовать в роли инвестора», — сказал Мельник.

По оценке опрошенных «Коммерсантом» экспертов, стоимость всего актива составляет порядка 200 миллионов рублей, таким образом, доля Ширмана стоила около 9 миллионов рублей.

По данным сервиса Kartoteka.ru, Андрею Ширману также принадлежат миноритарные доли в размере от 5 до 11 процентов еще в девяти компаниях, большинство из них связано с ресторанным бизнесом.

Черемушкинский рынок был открыт на юго-западе столицы в 1962 году, в девяностые его территорию контролировала одна из криминальных группировок. В 2005-м было принято решение о сносе рынка, однако впоследствии город отказался от этих планов.

В 2012 году ООО «Черемушкинский рынок» стало банкротом, имущество перешло под контроль Россельхозбанка, выступавшего основным кредитором. Михаил Мельник выкупил актив у Россельхозбанка в марте 2017 года.

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