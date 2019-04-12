Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию». Об этом она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, передает Sports.ru.

Загитова вспомнила, что подготовка к турниру проходила тяжело из-за того, что у нее изменился вес. Также фигуристка не могла исполнить прыжки. «Я просто не хотела опозорить Россию. Потому что я выступаю не только за себя, но и за Россию», — сказала спортсменка.

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Она рассказала, что в процессе подготовки к чемпионату мира было задействовано много людей. Также она получила «много слов поддержки». «После этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и себя», — заявила Загитова.

Российская спортсменка выиграла золото на чемпионате мира в Японии. Также в ее активе золотые медали Олимпийских игр и первенства Европы. Все эти титулы Загитова завоевала к 16 годам.

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