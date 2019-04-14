Раскрыто прошлое прозвище Порошенко

У Петра Порошенко было прозвище «Туфель». Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин.

Он пояснил, что миллионера и будущем президента страны так окрестили за привычку постоянно ходить в «стоптанной грязной обуви». Прозвище появилось в 2002-м году, когда Добкин и Порошенко входили в комитет Рады по бюджету.

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По словам Добкина, в качестве отличительной черты нынешнего президента Украины можно выделить его «патологическую жадность». «Он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг себя — выжженное поле, ему некому подсказать», — пояснил парламентарий.

Порошенко часто критикуют за его внешний вид на публичных мероприятиях. В частности, 24 января он появился на встрече со спикером израильского парламента (Кнессета) Юлием Эдельштейном в пиджаке, заправленном в брюки. В ноябре 2018 года он приехал на торжественную церемонию по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париж в мятых брюках.

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