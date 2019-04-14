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«Ювентусу» понадобился чемпион мира

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Самюель Умтити

Французский защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Sport.es.

Как считает руководство «Старой синьоры», 25-летний Умтити может стать заменой ветеранам команды итальянцам Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро. Помимо Ювентуса на игрока претендует лондонский «Арсенал».

В конце марта стало известно, что каталонский клуб готов расстаться с Умтити, если за него заплатят от 70 до 90 миллионов евро. Главным претендентом на защитника считается «Манчестер Юнайтед». Возможный уход игрока связан с тем, что «Барселоне» необходимы средства на покупку защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

Умтити — чемпион мира в составе сборной Франции. После мундиаля он покинул контракт с каталонцами до 2023 года, но из-за травмы потерял место в основном составе клуба.

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