Россия назвала некорректным «выход России» из ракетного договора

Ставить вопрос о выходе России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) некорректно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Антонов упомянул, что в последнее время политологи и СМИ часто говорят о «выходе России и США» из ДРСМД. «Подобная постановка вопроса является грубым искажением реального положения дел и в корне неверной интерпретации линии», — заявил дипломат. Посол подчеркнул, что Москва такой вопрос никогда не ставила и не предпринимала для этого никаких действий.

Дипломат назвал реакцию Москвы вынужденной. «Лишь после того, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств, наша страна, с учетом американских нарушений соглашения, вынуждена была объявить о таком же приостановлении», — сказал Антонов.

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Кроме того, Россия не будет сама инициировать новые переговоры по данному вопросу. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог», — заявил посол.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Москвой ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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