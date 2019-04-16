Медведев выразил сочувствие народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о готовности российской стороны оказать помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 16 апреля.

«Самые искренние слова сочувствия народу Франции. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари нанес ужасный урон культурному достоянию не только Франции, но и всего мира», — отметил он.

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Премьер выразил уверенность в том, что для реставрации собора «будут приложены все силы».

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму со словами сочувствия. Также он предложил направить в Париж лучших российских специалистов.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло накануне вечером. Во вторник утром пожар удалось полностью потушить. В результате инцидента пострадали три человека.

По оценкам экспертов, на восстановление памятника архитектуры может уйти несколько десятилетий.

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