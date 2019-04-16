В Подмосковье выберут лучшего воспитателя

Областной конкурс «Педагог года Подмосковья» стартовал на базе Государственного гуманитарно-технологического института в Орехово-Зуеве, первым выберут лучшего воспитателя, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 апреля.

«Номинация "Воспитатель года Подмосковья" проводится с 2009 года. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре», — рассказала Забралова.

По ее словам, участникам предстоит пройти различные творческие испытания, имена победителей назовут в День учителя. Победитель регионального конкурса представит Подмосковье на всероссийском состязании, добавила министр.

В прошлом году победителем конкурса «Воспитатель года России» стала воспитатель детского сада №52 «Котенок» в Химках, говорится на сайте областного правительства.

В этому году в области проводится масштабная программа по модернизации детских садов. Кроме того, по инициативе властей до конца года в регионе появится около трех тысяч дополнительных ясельных мест.