Раскрыт план по строительству детских садов в Подмосковье

Строительство 23 объектов дошкольного образования запланировано в Московской области в текущем году, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 27 марта.

«Учреждения появятся в 16 муниципалитетах, среди них Балашиха, Долгопрудный, Красногорск, Мытищи и Наро-Фоминск», — рассказала Забралова.

Она напомнила, что с начала года в регионе уже введены в эксплуатацию два крупных детских сада: на 400 мест в Одинцовском городском округе и на 240 мест в Солнечногорске.

В пресс-службе профильного ведомства отмечается, что во всех учреждениях создаются условия для комфортного пребывания детей. В ряде объектов предусмотрен бассейн.

«Помимо открытия новых объектов, мы уделяем внимание проведению капитального ремонта в уже функционирующих. Например, до конца года мы планируем провести ремонт в 50 детских садах», — заключила Забралова.

В конце февраля региональный министр сообщила , что до конца года в области появится около трех тысяч дополнительных ясельных мест.