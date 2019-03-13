Опрос о семейных детских садах стартовал в Подмосковье

Опрос о создании мест в семейных детских садах Подмосковья начался на портале «Добродел», проинформировала министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 марта.

По ее словам, опрос проводится с целью определения актуальности создания дополнительных мест.

«Семейные группы являются альтернативной формой дошкольного образования, позволяющей родителям открыть филиал детского сада на дому, воспитывать детей по утвержденным программам и получать зарплату», — рассказала она.

Забралова уточнила, что такие группы формируются из трех и более детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Всего в регионе сегодня действуют 34 семейные группы.

«Для ее создания родителю надо обратиться в управление образования местной администрации. Занятия проводятся в домашних условиях или на территории детского сада», — добавила она.

В конце февраля региональный министр образования сообщила , что до конца года в Подмосковье появится около трех тысяч дополнительных ясельных мест. Она также отметила, что региональная программа позволила открыть ясельные группы во всех муниципалитетах.

